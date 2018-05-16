Кім Чен Ин випробовує Трампа, – CNN

Домовленість США та КНДР про зустріч двох її лідерів та обговорення можливої денуклеаризації Корейського півострова опинилася під загрозою. Представники Північної Кореї несподівано заявили, що можуть скасувати зустріч Кім Чен Ина і Дональда Трампа, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.

Напередодні Північна Корея також відклала й офіційні перемовини з Південною Кореєю, що мали відбутися 16 травня у демілітаризованій зоні у Пханмунджомі, заявивши, що спільні військові навчання її сусідки із США є "провокацією".

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В тому, що КНДР натиснула на гальма у мирному процесі, немає нічого дивного, йдеться у статті на сайті CNN. Погрози Кім Чен Ина є своєрідним тестом для Трампа: лідер КНДР намагається з'ясувати, що готовий зробити президент США, аби запобігти краху потенційного саміту та втілити свої мрії щодо ядерного роззброєння Північної Кореї.

Кім випробовує Трампа. Він намагається робити саме те, що до цього вдавалося його батьку та дідусю: видобути поступки, економічні та політичні вигоди, одночасно робити невеликі кроки назустріч або давати обіцянки, яких пізніше не дотримуватися,

– зазначається у публікації.

Нагадаємо, 27 квітня лідер КНДР вперше за 65 років приїхав у Південну Корею. Кім Чен Ин та Мун Чже Ін провели зустріч у демілітаризованій зоні на кордоні двох держав. Сторони, зокрема, підписали декларацію про встановлення миру та припинення будь-яких ворожих дій один до одного. Крім того, було домовлено про повну денуклеаризацію Корейського півострова.