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У Білому домі неохоче вірять в успішні переговори з КНДР

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Дональд Трамп і Кім Чен Ин
Дональд Трамп і Кім Чен Ин / blogs.korrespondent.net

У США не поспішають сподіватися на успішні переговори з Південною Кореєю, адже існує дуже багато ризиків.

До проведення зустрічі між главами обох держав відбудеться ще кілька консультацій.

Читайте також:  Переговори США та КНДР: що викликало занепокоєння у Південної Кореї

Нагадаємо, 12 червня у Сінгапурі Президент США Дональд Трамп офіційно зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У Державному департаменті США зазначили, що на зустрічі мова йтиме про стратегічні зміни для КНДР та співпрацю з Вашингтоном. 

Північна Корея потребує допомоги у багатьох сферах. І ми можемо їм у цьому допомогти. Ми можемо створити реальні умови для економічного процвітання цієї країни,
– підкреслив державний секретар США Майк Помпео.

Відеокоментар Майка Помпео щодо взаємин США з КНДР

У Білому домі таки сподіваються, що зустріч американського та північнокорейського лідера відбудеться вдало і буде оголошено про остаточне закінчення ядерної програми КНДР.

Теги: Новини США Новини політики КНДР
Джерело: 24 Канал
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