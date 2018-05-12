Переговори США та КНДР: що викликало занепокоєння у Південної Кореї

Після того, як державний секретар США Майк Помпео зустрівся з Пхеньяні з лідером КНДР Кім Чен Ином, у Південній Кореї вказали на один момент, який їх найбільше непокоїть.

За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Кан Кун-ха, в них є побоювання, що КНДР почне вимагати у США вивести свої війська з Південної Кореї, повідомляє AP.

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При цьому вона заявила, що військова присутність США у Південній Кореї має бути обов’язковою, адже це є запорукою стабільності.

Окрім того, Кан Кун-ха заявила, що питання щодо присутності американських військових – це питання лише США та Південної Кореї, та не повинно бути винесено на обговорення між Сполученими Штатами та КНДР.