Переговоры США и КНДР: что вызвало беспокойство в Южной Корее

После того, как государственный секретарь США Майк Помпео встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в Южной Корее отметили один момент, который их больше всего беспокоит.

По словам министра иностранных дел Южной Кореи Кан Кун-ха, у них есть опасения, что КНДР начнет требовать у США вывести свои войска из Южной Кореи, сообщает AP.

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При этом она заявила, что военное присутствие США в Южной Корее должно быть обязательным, ведь это является залогом стабильности.

Кроме того, Кан Кун-ха заявила, что вопрос о присутствии американских военных – это вопрос только США и Южной Кореи, и он не должен быть вынесен на обсуждение между Соединенными Штатами и КНДР.