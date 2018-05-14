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В Белом доме неохотно верят в успешные переговоры с КНДР

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Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Дональд Трамп и Ким Чен Ын / blogs.korrespondent.net

В США не спешат надеяться на успешные переговоры с Южной Кореей, ведь существует очень много рисков.

До проведения встречи между главами двух государств состоится еще несколько консультаций.

Читайте также: Переговоры США и КНДР: что вызвало беспокойство в Южной Корее

Напомним, 12 июня в Сингапуре Президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В Государственном департаменте США отметили, что на встрече речь пойдет о стратегических изменениях для КНДР и сотрудничестве с Вашингтоном.

Северная Корея нуждается в помощи во многих сферах. И мы можем им в этом помочь. Мы можем создать реальные условия для экономического процветания этой страны,
– подчеркнул государственный секретарь США Майк Помпео.

Видеокомментарий Майка Помпео относительно взаимоотношений США с КНДР

В Белом доме же надеются, что встреча американского и северокорейского лидера состоится удачно и будет объявлено об окончании ядерной программы КНДР.

Теги: Новости политики Новости США КНДР
Источник: 24 Канал
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