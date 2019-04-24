Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию: фото, видео

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже прибыл на территорию Российской Федерации. Правда, не во Владивосток, где должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а на пограничную станцию Хасан, в Приморском крае.

Приехал в Россию лидер КНДР на бронированном поезде. В Хасане он вышел из поезда, на станции его ждали девушки в русских национальных костюмах, которые предложили Ким Чен Ыну каравай, передает ТАСС.

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На станции лидера КНДР встречали также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также – посол РФ в КНДР Александр Мацегора и генеральный консул КНДР в Приморье Чо Сок Чхоль. Известно, что Ким Чен Ын задержался на станции для посещения Дома российско-корейской дружбы, известного как "Домик Ким Ир Сена".

Этот дом был построен на пограничной станции Хасан накануне визита северокорейского лидера в СССР в 1986 году. По дороге в Россию в свое время его посещали северокорейские лидеры Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.







Ким Чен Ын прибыл в Россию

Северокорейский лидер уже успел заявить, что "давно хотел побывать в России" и анонсировал, что этот его визит не последний.

"Это только первый шаг", – подчеркнул Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с Путиным: видео

Отметим, что следует Ким Чен Ын во Владивосток, где должна состояться запланированная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.