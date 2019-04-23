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      В КНДР подтвердили встречу Ким Чен Ына с Путиным в России

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      Ким Чен Ына
      Ким Чен Ына / Фото из открытых источников

      Северокорейский лидер посетит РФ по приглашению президента Владимира Путина. Главы обеих стран планируют провести переговоры. Пока неизвестно точное время и место проведения саммита.

      О возможной встрече Путина и Ким Чен Ына стало известно еще 15 апреля. Тогда российский президент планировал посетить дальний восток и встретиться с лидером КНДР. Однако сейчас в Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщили о том, что Ким Чен Ына официально пригласили в Россию.

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      Ранее в Кремле заявляли о том, что Ким Чен Ын должен посетить Россию в апреле. Тогда назвать место и точное время предстоящей встречи отказались, объяснив это соображениями безопасности. Одной из возможных дат проведения переговоров называли 25 апреля. Местом встречи может стать кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

      По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.

      В то же время недавно лидер КНДР заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на их предварительную неудачную встречу.

      Он отметил, что если США такое же сильное желание провести третью встречу на высшем уровне, то в КНДР готовы попробовать еще раз.

      Как прошел второй саммит лидеров КНДР и США

      Дональд Трамп и Ким Чен Ыном не достигших никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.

      КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции из страны в обмен на денуклеаризации в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.

      Считается, что основным "камнем преткновения" стало требование США закрыть несколько десятков ядерных объектов КНДР, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбенского исследовательского центра. Также Соединенные Штаты узнали о секретном заводе по обогащению урана под Пхеньяном.

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      Теги: Владимир Путин Новости политики КНДР Новости России Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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