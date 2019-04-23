В КНДР подтвердили встречу Ким Чен Ына с Путиным в России

Северокорейский лидер посетит РФ по приглашению президента Владимира Путина. Главы обеих стран планируют провести переговоры. Пока неизвестно точное время и место проведения саммита.

О возможной встрече Путина и Ким Чен Ына стало известно еще 15 апреля. Тогда российский президент планировал посетить дальний восток и встретиться с лидером КНДР. Однако сейчас в Центральном телеграфном агентстве Кореи сообщили о том, что Ким Чен Ына официально пригласили в Россию.

Читайте также: Северная Корея провела испытания нового оружия

Ранее в Кремле заявляли о том, что Ким Чен Ын должен посетить Россию в апреле. Тогда назвать место и точное время предстоящей встречи отказались, объяснив это соображениями безопасности. Одной из возможных дат проведения переговоров называли 25 апреля. Местом встречи может стать кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, Путин и Ким Чен Ын обсудят проблему денуклеаризации Корейского полуострова, развитие двусторонних отношений и региональное сотрудничество.