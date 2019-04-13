05:53
13 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Подарок от Рогозина. У Кадырова деньги от Аллаха
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 апреля
      Вести.UA: Зеленский сбежал от Порошенко. Бойко хайпанув на изменениях во власти
      Вєсті.UA
      21:16, 12 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Ким Чен Ын готов к третьему саммиту с Трампом

      8 Читати новину українською
      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / Getty Images

      Председатель Госсовета КНДР заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачную встречу, которая состоялась в Ханое.

      Лидер КНДР заявил о том, что планирует подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет "смелое" решение об изменении своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит.

      Читайте также: Выгнали из партии, с работы и бросили за решетку: фотограф испортил кадр лидеру Северной Кореи

      К концу года я буду терпеливым и буду ждать американского президента. Хотя будет трудно получить такую ​​же хорошую возможность, как в прошлый раз,
      – отметил Ким Чен Ын.

      Как отмечает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), Ким Чен Ын заметил, что для проведения саммита необходимо найти "конструктивные решения для улучшения отношений".

      Северокорейский лидер также добавил, что его личные отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение их прошлой встречи.

      Он отметил, что если США чувствует такое же сильное желание провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильными методоми расчетов, которыми они готовы поделиться с партнерами, то в КНДР готовы попробовать еще раз.

      Результаты саммита удачными назвать сложно:

      1. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.
      2. КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.
      3. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия.
      4. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры относительно денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.

      Считается, что главным конфликтом стало требование США закрыть несколько десятков ядерных объектов КНДР, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбёнского исследовательского центра. Также Соединенные Штаты узнали о секретном заводе по обогащению урана под Пхеньяном.

      blog_ava
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      12 апреля
      813
      Теги: Новости политики КНДР Новости США Дональд Трамп Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Василий Ломаченко – Энтони Кролла: онлайн боксерского поединка
      сегодня , 05:26 Василий Ломаченко – Энтони Кролла: онлайн боксерского поединка
      78
      Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      12 апреля , 23:09 Главные новости 12 апреля: встреча Зеленского и Порошенко с Макроном, заморозки в Украине
      810
      Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      12 апреля , 20:30 Декоммунизированный календарь: какие праздники появились в Украине с 2014 и какие будут отменены
      Світлана Попова 208
      Кто твой кандидат в президенты: тест
      12 апреля , 19:57 Кто твой кандидат в президенты: тест
      1051
      Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      12 апреля , 19:45 Президенту України треба імунітет – до сварок та незручностей
      Ольга Бродська 956
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Бюджетная мобилка от Nokia появится в Украине осенью
       4 июня 2015 , 20:50
      У мужчины в кармане взорвалась электронная сигарета
       22 декабря 2016 , 21:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук