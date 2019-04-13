Председатель Госсовета КНДР заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на неудачную встречу, которая состоялась в Ханое.

Лидер КНДР заявил о том, что планирует подождать до конца 2019 года, пока руководство США примет "смелое" решение об изменении своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит.

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К концу года я буду терпеливым и буду ждать американского президента. Хотя будет трудно получить такую ​​же хорошую возможность, как в прошлый раз,

– отметил Ким Чен Ын.

Как отмечает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи), Ким Чен Ын заметил, что для проведения саммита необходимо найти "конструктивные решения для улучшения отношений".

Северокорейский лидер также добавил, что его личные отношения с президентом США Дональдом Трампом продолжают оставаться хорошими несмотря на безрезультатное завершение их прошлой встречи.

Он отметил, что если США чувствует такое же сильное желание провести третью встречу на высшем уровне с правильным отношением и правильными методоми расчетов, которыми они готовы поделиться с партнерами, то в КНДР готовы попробовать еще раз.

Результаты саммита удачными назвать сложно:

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ыном не достигли никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции со страны в обмен на денуклеаризацию в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились. По словам Трампа, КНДР не возобновит испытания ракет и ядерного оружия. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что переговоры относительно денуклеаризации КНДР продолжатся в ближайшие недели, поэтому надеются достичь прогресса в этом вопросе. Однако когда именно состоятся следующие переговоры и в каком формате – не уточнил.

Считается, что главным конфликтом стало требование США закрыть несколько десятков ядерных объектов КНДР, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбёнского исследовательского центра. Также Соединенные Штаты узнали о секретном заводе по обогащению урана под Пхеньяном.