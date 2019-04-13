Кім Чен Ин готовий до третього саміту з Трампом

Голова Держради КНДР заявив про свій намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на невдалу зустріч, що відбулася в Ханої.

Лідер КНДР заявив про те, що планує почекати до кінця 2019 року, поки керівництво США ухвалить "сміливе" рішення про зміну свого підходу до переговорів про денуклеаризацію Корейського півострова, яке дозволить провести третій саміт.

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До кінця року я буду терплячим і чекатиму американського президента. Хоча буде важко отримати таку ж хорошу можливість, як минулого разу,

– наголосив Кім Чен Ин.

Як зазначає ЦТАК (Центральне телеграфне агентство Кореї), Кім Чен Ин водночас зауважив, що для проведення саміту необхідно знайти "конструктивні рішення для поліпшення відносин".

Північнокорейський лідер також додав, що його особисті стосунки з президентом США Дональдом Трампом продовжують залишатися хорошими попри безрезультатне завершення їх минулої зустрічі.

Він наголосив, що якщо США мають таке ж сильне бажання провести третю зустріч на вищому рівні з правильним ставленням і правильним методом розрахунків, яким вони готові поділитися з партнерами, то у КНДР готові спробувати ще раз.

Результати саміту справді важко назвати вдалими:

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої. КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились. За словами Трампа, КНДР не поновить випробовування ракет та ядерної зброї. Держсекретар США Майк Помпео натякнув, що переговори щодо денуклеаризації КНДР продовжаться найближчими тижнями, відтак сподіваються досягти прогресу у цьому питанні. Проте коли саме відбудуться наступні переговори і у якому форматі – не уточнив.

Вважається, що головним конфліктом стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбёнского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.