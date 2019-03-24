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      Вигнали з партії, з роботи та кинули за ґрати: фотограф зіпсував кадр лідеру Північної Кореї

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      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Getty Images

      Три секунди змінили життя фотографа лідера КНДР. Він задумався, як краще відзняти Кім Чен Ина, і цим зіпсував і фото, і телетрансляцію. Як наслідок – чоловіка звільнили з роботи та виключили з керівної Трудової партії. А згодом – заарештували за "завдання шкоди найвищій гідності". Про подальшу долю фотографа нічого не відомо.

      Заарештували Лі Чі, 47-річного фотографа студії Chosun Records, ще 12 грудня 2018 року. Відомо про це стало тільки тепер – пише видання Daily NK, посилаючись на власні джерела. Раніше Лі супроводжував лідера КНДР для фільмування "революційної діяльності найбільшого світового лідера".

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      Інцидент, який різко змінив життя фотокореспондента, трапився 10 жовтня 2018 року. Фотограф закрив спалахом шию Ину, адже стояв перед кріслом "світового лідера", закриваючи огляд для телекамер. Та ще й перебував ближче, ніж за два метри до Ина – що категорично забороняється.

      Ин
      Ось цей кадр спричинив вигнання і арешт фотографа у Північній Кореї

      Лі затуляв частину тіла Кіма протягом приблизно трьох секунд. Влада розцінила це як злочин, який "антипартійний акт, підірвав найвищу гідність країни". 

      Що відомо про Північну Корею?Корейська Народно-Дипломатична Республіка (КНДР або часто "Північна Корея" – неофіційно) має кордони з Росією, Китаєм та Південною Кореєю. Столиця – Пхеньян. Офіційно Північна Корея має соціалістичний устрій. Але фактично це типово тоталітарна країна з диктатурою верховного лідера, влада якого передається у спадок – зараз це Кім Чен Ин. 

      Країна часто проводить ядерні випробування, чому й перебуває під санкціями. Але намагається побудувати хоч якийсь діалог з Південною Кореєю та США, попри те, що загалом місцева ідеологія "чучхе" передбачає доволі ізольоване існування.

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      Теги: КНДР Кім Чен Ин Журналісти ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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