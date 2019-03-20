США не знайшли свідчень підготовки КНДР до нових пусків ракет на полігоні Сохе

Експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні не знайшли свідчень будь-якої значної активності на випробувальному полігоні Сохе в районі Тончхан-ні в КНДР, які б свідчили про можливість проведення там найближчим часом нових ракетних пусків.

Відповідний звіт було опубліковано у вівторок на сайті дослідницького центру.

Читайте також: США направили 1500 своїх військових до Берліна

У документі зазначається, що хоча недавня активність на полігоні, свідчить про те, що він знову перебуває у робочому стані, все ж не було зафіксовано жодної значної активності на вертикальному стенді для випробувань ракетних двигунів і на пусковому майданчику з моменту публікації останнього звіту (9 березня).

Судячи з усього, ракети-носія на полігоні немає. Ніякої значної активності також не зафіксовано і на інших об'єктах полігону,

– наголосили атвори звіту.

Раніше на основі проведеного аналізу знімків з комерційних супутників експерти США виступили з твердженням, що КНДР може вести підготовку до проведення найближчим часом нових ракетних випробувань. Представник Держдепартаменту високого рангу заявив на брифінгу для журналістів, що американський уряд визнав би можливий новий космічний запуск у КНДР порушенням країною мораторію на ракетні випробування.

Що відомо про полігон Сохе?Випробувальний полігон Сохе в районі Тончхан-ні, що також є космодромом, розташований в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 кілометрах на північний захід від Пхеньяна та в 70 кілометрах на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року звідти, зокрема, була запущена ракета із супутником "Кванменсон-4" ("Сяюча зірка - 4"). Західні фахівці припустили, що запуск був прикриттям для випробування балістичної ракети великої дальності.