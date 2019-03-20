США не нашли свидетельств подготовки КНДР к новым пускам ракет на полигоне Сохе

Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне не нашли свидетельств какой-либо значительной активности на испытательном полигоне Сохе в районе Тончхан-ни в КНДР, свидетельствующих о возможности проведения там в ближайшее время новых ракетных пусков.

Соответствующий отчет был опубликован во вторник на сайте исследовательского центра.

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В документе отмечается, что хотя недавняя активность на полигоне, свидетельствует о том, что он снова находится в рабочем состоянии, все же не было зафиксировано ни одной значительной активности на вертикальном стенде для испытаний ракетных двигателей и на пусковой площадке с момента публикации последнего отчета (9 марта ).

Судя по всему, ракеты-носителя на полигоне нет. Никакой значительной активности также не зафиксировано и на других объектах полигона,

– отметили атворы отчета.

Ранее на основе проведенного анализа снимков с коммерческих спутников эксперты США выступили с утверждением, что КНДР может вести подготовку к проведению в ближайшее время новых ракетных испытаний. Представитель Госдепартамента высокого ранга заявил на брифинге для журналистов, что американское правительство признало бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением страной моратория на ракетные испытания.

Что известно о полигон Сохе?Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, что также является космодромом, расположенный в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 километрах к юго-западу от Пхеньяна и в 70 километрах к западу от большого ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ( "Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты предположили, что запуск был прикрытием для испытания баллистической ракеты большой дальности.