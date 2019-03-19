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      США направили 1500 своих военных в Берлин

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      США направили 1500 своих военных в Берлин
      США направили 1500 своих военных в Берлин / Фото из открытых источников

      Пентагон направил в Германию 1500 военных с базы "форта Блисс", что в штате Техас. Цель быстрого перемещения войск – протестировать способность военных быстро реагировать на кризисные ситуации.

      Военные будут задействованы в учениях на территории Польши – таким образом США хотят усилить присутствие НАТО в Восточной Европе на случай российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций, пишет АР.

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      Это перемещение не касается какой-либо конкретной ситуации.

      Наша способность быстро нарастить готовые к бою силы в и вокруг театра действий является критически важным для немедленного защиты сил, чтобы поддержать НАТО,
      – говорится в заявлении командования США в Европе.

      Зато американское военное издание Stars and Stripes отмечает, что это перемещение сил происходит в рамках новой стратегии, разработанной бывшим министром обороны США Джимом Мэттисом. Она призывает к более непредсказуемым перемещениям войск.

      Отметим, США также перебросили на авиабазу "Ферфорд" в Великобританию три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Кроме того, Пентагон заявил о намерении разместить в Европе многофункциональные боевые бронированные машины Stryker.

      А тем временем Польша серьезно настроена увеличить военный контингент США в стране. В Варшаве состоялись консультации по этому поводу между двумя странами.

      Сколько американских военных в Польше сейчас?
      Сейчас в Польше дислоцируются примерно 4 тысячи американских солдат, которые являются частью восточного фланга НАТО. Польша отстаивает инициативу размещения на своей территории постоянной военной базы США.

      Какой "Форт Трампа" Польша планирует у себя разместить?
      Польша неоднократно обращалась с предложением относительно постоянного военного присутствия США на своей территории. Президент США Дональд Трамп намерен удовлетворить просьбу Варшавы о создании в Польше новой, постоянно действующей американской военной базы. Американские войска в Польше будут сориентированы на защиту страны от угроз со стороны России. Базу польская и американская пресса уже успела назвать "Фортом Трамп". Соединенные Штаты размещают войска в Польше на ротационной основе, но постоянно действующие войска будут дорогими из-за затрат, которые могут включать жилье для семей, школы и больницы. Сам Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

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      Теги: Новости политики Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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