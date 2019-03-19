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      США направили 1500 своїх військових до Берліна

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      Пентагон направив 1500 військових до Берліна
      Пентагон направив 1500 військових до Берліна / Фото з відкритих джерел

      Пентагон направив до Німеччини 1500 військових із бази "Форту Блісс", що в штаті Техас. Мета швидкого переміщення військ – протестувати здатність військових швидко реагувати на кризові ситуації.

      Військові будуть задіяні у навчаннях на території Польщі – таким чином США хоче посилити присутність НАТО в Східній Європі на випадок російської агресії та інших надзвичайних ситуацій, пише АР.

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      Це переміщення не стосується жодної конкретної ситуації.

      Наша здатність швидко наростити готові до бою сили в та навколо театру дій є критично важливим для негайного захисту сил, щоб підтримати НАТО,
      – йдеться в заяві командування США у Європі.

      Натомість вмериканське військове видання Stars and Stripes зауважує, що це переміщення сил відбувається в рамках нової стратегії, розробленої колишнім міністром оборони США Джимом Меттісом. Вона закликає до більш непередбачуваних переміщень військ.

      Зазначимо, США також  перекинули на авіабазу "Ферфорд" у Великобританії три стратегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress. Окрім того, Пентагон заявив про намір розмістити в Європі багатофункціональні бойові броньовані машини Stryker.

      А тим часом Польща серйозно налаштована збільшити військовий контингент США у країні. У Варшаві відбулися консультації з цього приводу між двома країнами.

      Скільки американських військових у Польщі зараз?Наразі в Польщі дислокуються приблизно 4 тисячі американських солдатів, які є частиною східного флангу сил НАТО. Польща відстоює ініціативу розміщення на своїй території постійної військової бази США.

      Який "Форт Трампа" Польща планує у себе розмістити?Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.

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      Теги: Новини США Новини політики НАТО
      Джерело: 24 Канал
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