Чи готуються США до війни та чого чекати від Росії: пояснення американського експерта

У США готуються відповідати на загрозу – військові сили країни повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій. При цьому Вашингтон очікує ймовірної небезпеки не лише з боку Росії.

Сполучені Штати не хочуть війни, однак повинні до неї готуватись, вважає заступник міністра оборони США у 2001-2002 роках Пітер Брукс, пише "Радіо Свобода".

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При цьому американці не виключають конфлікт з високотехнологічним противником.

Це не тільки Росії стосується, адже є ще такі країни, як Північна Корея, як Китай. США традиційно готуються до різноманітного непередбачуваного розвитку подій – чи це бойова операція у пустелі, чи в умовах суворої зими, як зараз,

– зазначає він.

Експерт також додає, що екстремальний холод – те, що може очікувати морських піхотинців в одній із майбутніх гарячих точок. Видання зазначає, що шведський інститут оборонних досліджень проаналізував військові навчання Росії за останні 10 років.

Москва готується до масштабного протистояння. Якщо раніше в російських маневрах брали участь десятки тисяч військовослужбовців, то в останні роки – уже сотні тисяч.

Однак негативні коливання з боку Росії у США розуміють, тому аналізують правдивість гучних заяв російських політиків. Таким, зокрема, видання вважає висловлювання начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Він звинуватив США та їхніх союзників у "агресивному векторі" зовнішньої політики – згадав і про Україну.

Використовуються технології "кольорових" революцій і м’якої сили. Їхньою метою є ліквідація державності неугодних країн, підрив суверенітету, зміна законно обраних органів державної влади – так було в Іраку, в Лівії і в Україні,

– цитує видання його слова.

Натомість Брукс наголошує, що частина повідомлень із цієї заяви були більше спрямованими на внутрішню аудиторію.

"Думаю, частина його меседжів була для внутрішньої аудиторії. А частина – для Заходу. Що Росія сильна, що Росія буде протистояти будь-яким спробам Заходу їй погрожувати. Він говорив про "активний захист". Використовував американську термінологію. Давав зрозуміти, мовляв, у Росії вважають, що "напад – це найкращий захист", – пояснив американський політик.

США повинні "детально розібратися" зі схожими заявами та проводити переговори зі своїми союзниками.

І, звичайно ж, бути впевненими, що наша стратегія дає змогу протистояти російській загрозі,

– додав Брукс.

Чому збройна суперечка між США та Росією загострилась? Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів.