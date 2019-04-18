Испытания нового вида оружия, которое прошло в КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал "очень важным событием".

Глава КНДР лично присутствовал на полигоне, где проводилось испытание нового тактического управляемого оружия, сообщило агентство "Ренхап".

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После наблюдения за испытаниями Ким Чен Ын отметил, что северокорейские ученые в области национальной обороны и работники в области вооруженной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны.

Это первое испытание Пхеньяном оружия, о котором было объявлено публично, со времени проведения второго саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа, который прошел во Вьетнаме 28 февраля. Тогда встреча завершилась безрезультатно, но руководители стран договорились продолжить диалог.

Перед этим Ким Чен Ын провел внезапную проверку войск ПВО. Он прибыл в одно из подразделений ВВС и оценил подготовку боевых летчиков и зенитчиков, заявив, что в реальных обстоятельствах воздушные бои начинаются без предупреждения.

Реакция США

В Белом доме прокомментировали сообщение об испытаниях нового оружия в КНДР, отметив, что знали об этом раньше. Комментировать детали в администрации Трампа отказались.