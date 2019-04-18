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      Північна Корея провела випробування нової зброї

      117 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / yna

      Випробування нового виду зброї, яке пройшло в КНДР, північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав "дуже вагомою подією".

      Глава КНДР був особисто присутній на полігоні, де проводилося випробування нової тактичної керованої зброї, повідомила агенція "Ренхап".

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      Після спостереження за випробуваннями Кім Чен Ин зазначив, що північнокорейські вчені у сфері національної оборони і працівники в області збройної промисловості виконали ще одну велику роботу щодо підвищення обороноздатності країни.

      Це перше випробування Пхеньяном зброї, про яке було оголошено публічно, з часу проведення другого саміту Кім Чен Ина і Дональда Трампа, що пройшов у В'єтнамі 28 лютого. Тоді зустріч завершилася безрезультатно, але керівники країн домовилися продовжити діалог.

      Перед цим Кім Чен Ин провів раптову перевірку військ ППО. Він прибув в один з підрозділів військово-повітряних сил і оцінив підготовку бойових льотчиків і зенітників, заявивши, що в реальних обставинах повітряні бої починаються без попередження.

      Реакція США

      У Білому домі прокоментували повідомлення про випробування нової зброї в КНДР, зауваживши, що знали про це раніше. Коментувати деталі у адміністрації Трампа відмовилися.

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      Теги: Новини політики КНДР Новини США Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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