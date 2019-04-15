ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Росії
Стало відомо, що російський президент Володимир Путін може зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Росії вже наступного тижня.
Зазначається, що Путін збирається відвідати далекий схід 24 квітня для участі у внутрішніх заходах. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на власні джерела.
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Кім Чен Ин, 26-27 квітня відправиться на зустріч на вищому рівні до Пекіну. По дорозі на захід Кім Чен Ин може відвідати Росію. Найвірогіднішим місцем зустрічі лідерів Росії і Північної Кореї може стати Владивосток.
Інформація про можливий візит лідера КНДР до Росії стала з'являтися після другого саміту між американським президентом Дональдом Трампом та Кім Чен Ином. Зустріч відбулася 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої і завершилася без будь-яких домовленостей.
Раніше зустріч Путіна і Кім Чен Ина очікувалася на Східному економічному форумі у вересні 2018 року, але північнокорейський лідер на захід не приїхав. У кінці березня цього року прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що візит Кім Чен Ина "давно обговорюється та готується". Уточнювати дату можливої зустрічі він не став.
Водночас нещодавно лідер КНДР заявив про свій намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на їхню попередню невдалу зустріч.
Він наголосив, що якщо США мають таке ж сильне бажання провести третю зустріч на вищому рівні, то у КНДР готові спробувати ще раз.
Як пройшов другий саміт лідерів КНДР та США
Дональд Трамп і Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.
КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.
Вважається, що основним "каменем спотикання" стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбенского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.
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