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      ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Путіна і Кім Чен Ина в Росії

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      Володимир Путін та Кім Чен Ин
      Володимир Путін та Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

      Стало відомо, що російський президент Володимир Путін може зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Росії вже наступного тижня.

      Зазначається, що Путін збирається відвідати далекий схід 24 квітня для участі у внутрішніх заходах. Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на власні джерела.

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      Кім Чен Ин, 26-27 квітня відправиться на зустріч на вищому рівні до Пекіну. По дорозі на захід Кім Чен Ин може відвідати Росію. Найвірогіднішим місцем зустрічі лідерів Росії і Північної Кореї може стати Владивосток.

      Інформація про можливий візит лідера КНДР до Росії стала з'являтися після другого саміту між американським президентом Дональдом Трампом та Кім Чен Ином. Зустріч відбулася 27-28 лютого у в'єтнамському Ханої і завершилася без будь-яких домовленостей.

      Раніше зустріч Путіна і Кім Чен Ина очікувалася на Східному економічному форумі у вересні 2018 року, але північнокорейський лідер на захід не приїхав. У кінці березня цього року прес-секретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що візит Кім Чен Ина "давно обговорюється та готується". Уточнювати дату можливої ​​зустрічі він не став.

      Водночас нещодавно лідер КНДР заявив про свій намір провести третій саміт з президентом США Дональдом Трампом незважаючи на їхню попередню невдалу зустріч.

      Він наголосив, що якщо США мають таке ж сильне бажання провести третю зустріч на вищому рівні, то у КНДР готові спробувати ще раз.

      Як пройшов другий саміт лідерів КНДР та США

      Дональд Трамп і Кім Чен Ином не досягли жодних угод щодо відмови Північної Кореї від ядерної зброї на саміті в Ханої.

      КНДР хотіла, аби США повністю зняли санкції з країни в обмін на денуклеаризацію в окремих районах Північної Кореї. США на це не погодились.

      Вважається, що основним "каменем спотикання" стала вимога США закрити кілька десятків ядерних об'єктів КНДР, в той час як представники Пхеньяну наполягали на демонтажі лише Йонбенского дослідного центру. Також Сполучені Штати довідалися про секретний завод зі збагачення урану під Пхеньяном.

      blog_ava
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      Теги: Кім Чен Ин Володимир Путін КНДР Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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