СМИ назвали возможную дату встречи Путина и Ким Чен Ына в России

Стало известно, что российский президент Владимир Путин может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в России на следующей неделе.

Отмечается, что Путин собирается посетить дальний восток 24 апреля для участия во внутренних мероприятиях. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники.

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Ким Чен Ын, 26-27 апреля отправится на встречу на высшем уровне в Пекин. По дороге на запад он может посетить Россию. Наиболее вероятным местом встречи лидеров России и Северной Кореи может стать Владивосток.

Информация о возможном визите лидера КНДР в России стала появляться после второго саммита между американским президентом Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Встреча состоялась 27-28 февраля во вьетнамском Ханое и завершилась без каких-либо договоренностей.

Ранее встреча Путина и Ким Чен Ына ожидалась на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года, но северокорейский лидер на мероприятие не приехал. В конце марта этого года пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что визит Ким Чен Ына "давно обсуждается и готовится". Уточнять дату возможной встречи он не стал.

В то же время недавно лидер КНДР заявил о своем намерении провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом несмотря на их предварительную неудачную встречу.

Он отметил, что если США такое же сильное желание провести третью встречу на высшем уровне, то в КНДР готовы попробовать еще раз.

Как прошел второй саммит лидеров КНДР и США

Дональд Трамп и Ким Чен Ыном не достигших никаких соглашений об отказе Северной Кореи от ядерного оружия на саммите в Ханое.

КНДР хотела, чтобы США полностью сняли санкции из страны в обмен на денуклеаризации в отдельных районах Северной Кореи. США на это не согласились.

Считается, что основным "камнем преткновения" стало требование США закрыть несколько десятков ядерных объектов КНДР, в то время как представители Пхеньяна настаивали на демонтаже только Йонбенского исследовательского центра. Также Соединенные Штаты узнали о секретном заводе по обогащению урана под Пхеньяном.