Ким Чен Ын не умер, а просто скрывается от коронавируса, – СМИ

В мире уже вторую неделю идет дискуссия о том, куда же делся лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее его уже даже успели похоронить. Впрочем теперь появилась информация, что Ким Чен Ын просто не появляется на публике, чтобы спрятаться от коронавируса.

При нынешних обстоятельствах разумно предположить, что лидер КНДР избегает массовых мероприятий из соображений безопасности, пишет The Guardian со ссылкой на чиновников Южной Кореи и США.

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Министр по объединению Кореи (Южной Кореи) Ким Йон Чхоль утверждает, что по данным разведки, в Северной Корее не происходит ничего чрезвычайного.

Ким Чен Ын не пропускал годовщину смерти отца. Но много событий, в частности празднества и пиры были отменены из-за угрозы коронавируса. Не думаю, что в этом есть что-то необычное, если брать во внимание ситуацию в мире,

– заявил чиновник.

В то же время американские чиновники заявляют, что Ким Чен Ын взял свой частный бронепоезд и отправился на восток до курортного городка Вонсан. Там он просто спрятался от коронавируса.

Город Вонсан в Северной Корее: карта

Слухи о болезни или смерти Ким Чен Ына: кратко

Сначала американские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын перенес операцию, после которой у него существенно ухудшилось состояние здоровья. Впоследствии даже появилась информация о смерти лидера КНДР, но ее быстро опровергли.

Поэтому уже в течение двух недель во всем мире идут активные дискуссии о том, что же на самом деле произошло с Ыном и где он сейчас.