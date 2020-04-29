Кім Чен Ин не помер, а просто ховається від коронавірусу, – ЗМІ

У світі вже другий тиждень точиться дискусія про те, куди ж подівся лідер КНДР Кім Чен Ин. Раніше його вже навіть встигли поховати. Втім тепер з'явилася інформація, що Кім Чен Ин просто не з'являється на публіці, щоб сховатися від коронавірусу.

За нинішніх обставин розумно припустити, що лідер КНДР уникає масових заходів з міркувань безпеки, пише The Guardian з посиланням на чиновників Південної Кореї та США.

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Міністр з об'єднання Кореї (у Південній Кореї) Кім Йон Чхоль стверджує, що за даними розвідки, у Північній Кореї не відбувається нічого надзвичайного.

Кім Чен Ин не пропускав річницю смерті батька. Але багато подій, зокрема святкування та бенкети були скасовані через загрозу коронавірусу. Не думаю, що в цьому є щось незвичне, якщо брати до уваги ситуацію у світі,

– заявив чиновник.

Водночас американські чиновники заявляють, що Кім Чен Ин взяв свій приватний бронепотяг і вирушив на схід до курортного містечка Вонсан. Там він просто заховався від коронавірусу.

Місто Вонсан у Північній Кореї: карта

Чутки про хворобу чи смерть Кім Чен Ина: коротко

Спершу американські ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин переніс операцію, після якої у нього відчутно погіршився стан здоров'я. Згодом навіть з'явилася інформація про смерть лідера КНДР, але її швидко спростували.

Відтак уже протягом двох тижнів в усьому світі тривають активні дискусії про те, що ж насправді сталося з Ином і де він зараз.