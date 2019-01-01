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      Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации

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      Ким Чен Ын
      Ким Чен Ын / 24 Канал

      Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы улучшения отношений с США.

      Об этом сообщило издание Aljazeera.

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      В своем новогоднем телеобращении Ким Чен Ын заявил о готовности в любое время провести новый саммит с лидером США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.

      Я в любое время готов снова сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество,
      – сказал Ким Чен Ын.

      В то же время он отметил, что в случае, если США не будут выполнять свои обещания и станут выдвигать односторонние требования и давить на КНДР санкциями, у страны не будет другого выбора, кроме как пойти другим путем.

      В частности, Ким Чен Ын призвал США принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.

      Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегическое вооружение в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики КНДР Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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