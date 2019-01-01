Ким Чен Ын подтвердил стремление к денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов снова встретиться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы улучшения отношений с США.

Об этом сообщило издание Aljazeera.

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В своем новогоднем телеобращении Ким Чен Ын заявил о готовности в любое время провести новый саммит с лидером США, но предупредил, что курс страны может быть пересмотрен, если Вашингтон будет слишком долго испытывать терпение Пхеньяна.

Я в любое время готов снова сесть за стол переговоров с президентом США, прилагать усилия для достижения результатов, которые бы приветствовало международное сообщество,

– сказал Ким Чен Ын.

В то же время он отметил, что в случае, если США не будут выполнять свои обещания и станут выдвигать односторонние требования и давить на КНДР санкциями, у страны не будет другого выбора, кроме как пойти другим путем.

В частности, Ким Чен Ын призвал США принять встречные меры по денуклеаризации на Корейском полуострове, о которых он договорился с американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Сингапуре летом 2018 года.

Северокорейский лидер призвал США не завозить стратегическое вооружение в Южную Корею и не проводить военные учения, направленные против КНДР.