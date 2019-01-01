Кім Чен Ин підтвердив прагнення до денуклеаризації
Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США.
Про це повідомило видання Aljazeera.
Читайте також: Трамп пообіцяв Кім Чен Ину здійснення усіх бажань
У своєму новорічному телезверненні Кім Чен Ин заявив про готовність у будь-який час провести новий саміт з лідером США, але попередив, що курс країни може бути переглянутий, якщо Вашингтон буде занадто довго випробовувати терпіння Пхеньяна.
Я в будь-який час готовий знову сісти за стіл переговорів з президентом США, докладати зусиль для досягнення результатів, які б привітало міжнародне співтовариство,
– сказав Кім Чен Ин.
Водночас він наголосив, що у разі, якщо Сполучені Штати не будуть виконувати свої обіцянки і стануть висувати односторонні вимоги і тиснути на КНДР санкціями, у країни не буде іншого вибору, окрім як піти іншим шляхом.
Зокрема, Кім Чен Ин закликав США прийняти зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з американським президентом Дональдом Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.
Північнокорейський лідер закликав США не завозити стратегічні озброєння в Південну Корею і не проводити військові навчання, спрямовані проти КНДР.