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      Кім Чен Ин підтвердив прагнення до денуклеаризації

      72 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / 24 Канал

      Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом, щоб обговорити питання поліпшення відносин з США.

      Про це повідомило видання Aljazeera.

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      У своєму новорічному телезверненні Кім Чен Ин заявив про готовність у будь-який час провести новий саміт з лідером США, але попередив, що курс країни може бути переглянутий, якщо Вашингтон буде занадто довго випробовувати терпіння Пхеньяна.

      Я в будь-який час готовий знову сісти за стіл переговорів з президентом США, докладати зусиль для досягнення результатів, які б привітало міжнародне співтовариство,
      – сказав Кім Чен Ин.

      Водночас він наголосив, що у разі, якщо Сполучені Штати не будуть виконувати свої обіцянки і стануть висувати односторонні вимоги і тиснути на КНДР санкціями, у країни не буде іншого вибору, окрім як піти іншим шляхом.

      Зокрема, Кім Чен Ин закликав США прийняти зустрічні заходи для денуклеаризації на Корейському півострові, про які він домовився з американським президентом Дональдом Трампом на саміті у Сінгапурі влітку 2018 року.

      Північнокорейський лідер закликав США не завозити стратегічні озброєння в Південну Корею і не проводити військові навчання, спрямовані проти КНДР.

      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп КНДР Кім Чен Ин
      Джерело: 24 Канал
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