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Ким Чен Ын прислал письмо Трампу

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Ким Чен Ын прислал письмо Трампу
Ким Чен Ын прислал письмо Трампу / Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо. В нем Ким Чен Ын отметил, что считает важным саммит лидеров США и КНДР, который прошел в Сингапуре.

Послание главы КНДР Трамп опубликовал в Twitter.

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В письме Ким Чен Ын отмечает, что очень ценит усилия президента США в вопросе улучшения отношений между странами.

"Я глубоко благодарен за энергичные и чрезвычайные усилия, которые принимает Ваше превосходительство господин президент для улучшения отношений между двумя странами и добросовестного выполнения совместного соглашения", – говорится в письме.

В свою очередь Трамп прокомментировал это письмо так: "Большой прогресс сделано!".

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.

Теги: Дональд Трамп Новости политики Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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