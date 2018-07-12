Ким Чен Ын прислал письмо Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо. В нем Ким Чен Ын отметил, что считает важным саммит лидеров США и КНДР, который прошел в Сингапуре.

Послание главы КНДР Трамп опубликовал в Twitter.

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В письме Ким Чен Ын отмечает, что очень ценит усилия президента США в вопросе улучшения отношений между странами.



"Я глубоко благодарен за энергичные и чрезвычайные усилия, которые принимает Ваше превосходительство господин президент для улучшения отношений между двумя странами и добросовестного выполнения совместного соглашения", – говорится в письме.

В свою очередь Трамп прокомментировал это письмо так: "Большой прогресс сделано!".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2018 р.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за то, что его страна отказалась от ракетно-ядерных испытаний.