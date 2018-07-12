Кім Чен Ин надіслав листа Трампу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав президенту США Дональду Трампу листа. У ньому Кім Чен Ин зазначив, що вважає важливим саміт лідерів США та КНДР, який пройшов у Сінгапурі.

Послання глави КНДР Трамп опублікував у Twitter.

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У листі Кім Чен Ин зазначає, що дуже цінує зусилля президента США у питанні поліпшення відносин між країнами.

"Я глибоко вдячний за енергійні та надзвичайні зусилля, що вживає Ваша високоповажність пане президенте для поліпшення відносин між двома країнами та сумлінного виконання спільної угоди", — йдеться в листі.

В свою чергу Трамп прокоментував цей лист так: "Великий прогрес зроблено!".

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.