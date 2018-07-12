Кім Чен Ин надіслав листа Трампу
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин надіслав президенту США Дональду Трампу листа. У ньому Кім Чен Ин зазначив, що вважає важливим саміт лідерів США та КНДР, який пройшов у Сінгапурі.
Послання глави КНДР Трамп опублікував у Twitter.
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У листі Кім Чен Ин зазначає, що дуже цінує зусилля президента США у питанні поліпшення відносин між країнами.
"Я глибоко вдячний за енергійні та надзвичайні зусилля, що вживає Ваша високоповажність пане президенте для поліпшення відносин між двома країнами та сумлінного виконання спільної угоди", — йдеться в листі.
В свою чергу Трамп прокоментував цей лист так: "Великий прогрес зроблено!".
Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ину за те, що його країна відмовилася від ракетно-ядерних випробувань.