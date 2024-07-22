Читл назвала покушение на Трампа "крупнейшим провалом за десятилетие". Она также подтвердила, что здание, из которого стреляли, было вне периметра безопасности.

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Что заявила директор Секретной службы США

Кимберли Читл взяла на себя ответственность за провал в обеспечении безопасности, который позволил совершить покушение на экс-президента Дональда Трампа 13 июля.

Выступая перед Комитетом по вопросам надзора Палаты представителей США, Читл назвала этот инцидент "наиболее значительным оперативным провалом Секретной службы за последние десятилетия".

Читл подтвердила, что здание, из которого стреляли в Трампа, было "за пределами периметра безопасности". Она также отметила, что для защиты экс-президента США "было привлечено достаточное количество агентов" Секретной службы.

На вопрос о причинах несрабатывания охраны Трампа в день покушения, Читл заявила, что "берет на себя ответственность за эту трагедию". Несмотря на это, она отметила, что считает себя "лучшим человеком, который может возглавить Секретную службу в это время".

К слову, сам Дональд Трамп заявил, что "получил пулю за демократию". Он также добавил, что в тот день "произошло нечто очень особенное".