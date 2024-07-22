Чітл назвала замах на Трампа "найбільшим провалом за десятиліття". Вона також підтвердила, що будівля, з якої стріляли, була поза периметром безпеки.

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Що заявила директорка Секретної служби США

Кімберлі Чітл взяла на себе відповідальність за провал у забезпеченні безпеки, який дозволив здійснити замах на експрезидента Дональда Трампа 13 липня.

Виступаючи перед Комітетом з питань нагляду Палати представників США, Чітл назвала цей інцидент "найбільш значним оперативним провалом Секретної служби за останні десятиліття".

Чітл підтвердила, що будівля, з якої стріляли в Трампа, була "за межами периметру безпеки". Вона також зазначила, що для захисту експрезидента США "було залучено достатню кількість агентів" Секретної служби.

На питання щодо причин неспрацювання охорони Трампа в день замаху, Чітл заявила, що "бере на себе відповідальність за цю трагедію". Незважаючи на це, вона зазначила, що вважає себе "найкращою людиною, яка може очолити Секретну службу в цей час".

До слова, сам Дональд Трамп заявив, що "отримав кулю за демократію". Він також додав, що в той день "сталося щось дуже особливе".