Зокрема, там заявляють, що Іран активно готує плани щодо вбивства експрезидента. Водночас адміністрація президента Джо Байдена посилює заходи безпеки, щоб запобігти можливим нападам.

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Що відомо про підготовку до нового замаху на Трампа

Американська розвідка отримала нові докази того, що Іран активно працює над планами вбивства експрезидента Дональда Трампа напередодні виборів у листопаді.

Видання з посиланням на два високопоставлені американські джерела повідомляє, що адміністрація президента США Джо Байдена збирає інформацію з різних джерел, включно з безпосередніми дані про погрози з боку Тегерана, пов’язані із замахами на Трампа.

Ми неодноразово та послідовно інформували громадськість і Конгрес про існування цих загроз. Ми зустрічалися на найвищому рівні нашого уряду, щоб розробити та впровадити комплексну відповідь на ці загрози,

– сказала речниця Ради нацбезпеки Адріенна Вотсон.

Вона додала, що уряд США інвестував значні ресурси для збору додаткової інформації про загрози, підриву діяльності осіб, причетних до цих загроз, та безпосереднього попередження Ірану.

Ще один посадовець заявив про те, що з розвідувальних даних, стає зрозуміло, що Іран активно займається підготовкою змови.

Один з посадовців заявив, що з розвідувальних даних, які зібрали США, стає зрозуміло, що Іран активно готує змови. Проте, іранські оперативники, багато з яких пов’язані з організаціями, такими як Хезболла, залишаються значною загрозою для національної безпеки США.

Вони мають можливість здійснювати широкомасштабні напади на американців, і тому їхня діяльність викликає серйозне занепокоєння у співробітників розвідки.

До слова, учора, 16 липня, Трамп вперше з'явився на публіці після замаху на його життя. Експрезидент США прибув на з'їзді Республіканської партії з перебинтованих вухом.