Пропагандистські ЗМІ кажуть, що він написав листа Трампу. У ньому кум Путіна і виклав свої "підозри" щодо замаху на кандидата в президенти США, пише 24 Канал.

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У листі Медведчук згадав про "нацистський режим"

У тексті листа нібито кум Путіна "вказав на можливий український слід у замаху".

Віктор Медведчук нагадав, що Трамп у своїх передвиборчих заявах неодноразово говорив про наміри "принести мир на Україну".

Але цей мир означає втрату влади нацистським режимом Зеленського та його американськими кураторами з адміністрації Байдена,

– заявив зрадник Медведчук.

Окрім того, він назвав президента України "негідником, який не зупиниться ні перед чим для того, щоб завадити виграти Трампу президентські вибори".

Нагадаємо, що у Дональда Трампа стріляли під час його передвиборчого мітингу у Пенсильванії. Встановлено, що 20-річний винуватець Томас Крукс зробив декілька пострілів, а тоді його ліквідував снайпер. Також унаслідок стрілянини загинув 50-річний пожежник, який брав участь у мітингу на підтримку Трампа. Ще дві особи отримали серйозні поранення.