Пропагандистские СМИ говорят, что он написал письмо Трампу. В нем кум Путина и изложил свои "подозрения" относительно покушения на кандидата в президенты США, пишет 24 Канал.
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В письме Медведчук упомянул о "нацистском режиме"
В тексте письма якобы кум Путина "указал на возможный украинский след в покушении".
Виктор Медведчук напомнил, что Трамп в своих предвыборных заявлениях неоднократно говорил о намерениях "принести мир на Украину".
Но этот мир означает потерю власти нацистским режимом Зеленского и его американскими кураторами из администрации Байдена,
– заявил предатель Медведчук.
Кроме того, он назвал президента Украины "негодяем, который не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать выиграть Трампу президентские выборы".
Напомним, что в Дональда Трампа стреляли во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Установлено, что 20-летний виновник Томас Крукс сделал несколько выстрелов, а тогда его ликвидировал снайпер. Также в результате стрельбы погиб 50-летний пожарный, который участвовал в митинге в поддержку Трампа. Еще два человека получили серьезные ранения.