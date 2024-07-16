Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что, на его взгляд, покушение на Трампа во время предвыборного митинга не было инсценировкой, а это действительно реальное покушение.

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Сложная избирательная кампания в США

Мусиенко отметил, что президент Соединенных Штатов Байден часто подчеркивает, что эта избирательная кампания сложная и сейчас много вопросов решается для будущего США. Сейчас определяется, будет ли баллотироваться Байден, об этом точно станет известно 21 июля. У демократов существует проблема из-за того, что некоторые за то, чтобы он продолжил гонку, другие против, поэтому продолжаются дискуссии. Но и у республиканцев не все хорошо, потому что у Трампа продолжаются судебные процессы.

"Если бы Трампа убили, это бы раскалывало бы в дальнейшем ситуацию в США. Тогда встал бы вопрос, кого выдвинуть в кандидаты вместо него. Хотя кризис в США и так существует. Ситуация, которая там сложилась, началась еще 9 лет назад, когда Трамп стал 45 президентом, возникло много разногласий. Затем, когда Трамп ушел – произошла стрельба в Капитолии", – напомнил Мусиенко.

Не стоит искать версии инсценировки

Военный эксперт считает, что покушение на Трампа не было инсценировано и объяснил почему. Как 45 президента его пожизненно охраняет охрана, секретная служба США. Охрана ему предоставляется ныне и как кандидату в президенты. Секретная служба не подчиняется Трампу, он не может ею управлять и давать указания по мерам безопасности.

"Местная полиция, которая присоединяется, принадлежит к штату демократов, это же Пенсильвания, поэтому сомневаюсь, что там настолько сильное республиканское лобби, что может указывать полицейским, где стоять и кого пропускать, как позволить снайперу вылезти на крышу гаража. Когда речь идет об инсценировке, то это можно делать через закрытый круг людей. В ситуации с Трампом было привлечено очень много организаций, поэтому создать заговор – очень сложно", – уверен Мусиенко.

Это не промах, а сознательные действия

Мусиенко озвучил, что личность стрелка хотя и установлено, но до сих пор не понятно, или это одиночный акт террора, или у него была группа сообщников. Важно установить, кто стоит за этой группой, где этот парень научился стрелять.

Стрелять он явно умеет, человек, который погиб и тот, который получил ранения (Трамп) – это не случайно. Это не промах, это было сознательно, чтобы создать панику среди людей и пытаться в этом хаосе убежать,

– озвучил Мусиенко.

Военный эксперт отметил, что не стоит отбрасывать внешние факторы в этой ситуации, ведь у Трампа врагов может быть немало. Возможно, кто-то не воспринимает его политическую программу и пошел на соответствующие шаги, возможно, есть другие факторы.

"Как минимум, 1 элемент вызывает вопрос, если это политический акт террора фанатика-одиночки, который решил убить Трампа, тогда он бы должен был выразить определенный манифест или оставить какую-то записку. Как правило, такие люди хотят о себе заявить. Этого до сих пор нет, поэтому надо ждать расследования", – подытожил Мусиенко.