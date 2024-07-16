Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що, на його погляд, замах на Трампа під час передвиборчого мітингу не було інсценуванням, а це дійсно реальний замах.

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Складна виборча кампанія в США

Мусієнко зауважив, що президент Сполучених Штатів Байден часто підкреслює, що ця виборча кампанія складна і нині багато питань вирішується для майбутнього США. Зараз визначається, чи буде балотуватися Байден, про це точно стане відомо 21 липня. У демократів існує проблема через те, що деякі за те, аби він продовжив перегони, інші проти, тому тривають дискусії. Але й у республіканців не все добре, бо у Трампа тривають судові процеси.

"Якби Трампа вбили, це б розколювало б надалі ситуацію в США. Тоді постало б запитання, кого висунути в кандидати замість нього. Хоча криза в США й так існує. Ситуація, яка там склалася, почалась ще 9 років тому, коли Трамп став 45 президентом, виникло багато розбіжностей. Потім, коли Трамп пішов – сталася стрілянина в Капітолії", – нагадав Мусієнко.

Не варто шукати версії інсценування

Військовий експерт вважає, що замах на Трампа не був інсценований і пояснив чому. Як 45 президента його довічно охороняє охорона, секретна служба США. Охорона йому надається нині і як кандидату в президенти. Секретна служба не підкорюється Трампу, він не може нею керувати й давати вказівки щодо безпекових заходів.

"Місцева поліція, яка долучається, належить до штату демократів, це ж Пенсильванія, тому сумніваюся, що там настільки сильне республіканське лобі, що може вказувати поліцейським, де стояти й кого пропускати, як дати змогу снайперу вилізти на дах гаража. Коли мова йде про інсценування, то це можна робити через закрите коло людей. В ситуації з Трампом було залучено дуже багато організацій, тож створити змову – дуже складно", – впевнений Мусієнко.

Це не промах, а свідомі дії

Мусієнко озвучив, що особу стрільця хоча й встановлено, але досі не зрозуміло, чи це поодинокий акт терору, чи в нього була група спільників. Важливо встановити, хто стоїть за цієї групою, де цей хлопець навчився стріляти.

Стріляти він вочевидь вміє, людина, яка загинула й та, яка отримала поранення (Трамп) – це не випадково. Це не промах, це було свідомо, аби створити паніку серед людей і намагатися в цьому хаосі втекти,

– озвучив Мусієнко.

Військовий експерт наголосив, що не варто відкидати зовнішні фактори у цій ситуації, адже у Трампа ворогів може бути немало. Можливо, хтось не сприймає його політичну програму й пішов на відповідні кроки, можливо, є інші фактори.

"Як мінімум, 1 елемент викликає запитання, якщо це політичний акт терору фанатика-одинака, який вирішив вбити Трампа, тоді він би мав висловити певний маніфест чи залишити якусь записку. Як правило, такі люди хочуть про себе заявити. Цього досі немає, тому треба чекати розслідування", – підсумував Мусієнко.