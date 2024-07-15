Ймовірний майбутній кандидат у президенти від республіканців Трамп також був поранений у вухо. Після цього Секретна служба ліквідувала нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса.

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Що кажуть про стрілянину в поліції

Підполковник поліції штату Пенсильванія Джордж Бівенс на пресконференції відповів на питання, чи перебувало місце, звідки стріляв нападник, під охороною.

Наскільки я розумію, воно знаходилося за периметром,

– заявив Бівенс.

Він підтвердив NBC News, що Секретній службі було важко заблокувати всю локацію мітингу проти будь-якої можливої загрози.

"Неймовірно важко мати місце, відкрите для громадськості, і убезпечити його проти будь-якої можливої загрози, проти дуже рішучого нападника", – заявив Бівенс.

За його словами, це величезний підйом, який варто спробувати зробити.

Яке пояснення в ФБР

Спеціальний агент ФБР Кевін Рожек також заявив як пише CNN, що:

"дивно", що бойовик зробив стільки пострілів ;

; правоохоронці не знали про те, що на даху є людина, доки він не почав стріляти.

Кевін Роджек запевнив, що вони проведуть тривале розслідування щодо того, що саме сталося і як особа змогла отримати доступ до цього місця, який тип зброї мала. Все це насправді дні, тижні та місяці розслідування.

Підполковник Джордж Бівенс із поліції штату Пенсільванія додав, що розслідування дозволить владі "подивитися на те, де відбулися якісь збої й що можна зробити краще в майбутньому".

Зверніть увагу! Агент у відставці з питань алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF) Джим Кавано розповів Sky News, що здивований тим, що стрілок зміг зайняти положення недалеко від місця мітингу. Адже потужна гвинтівка, як-от AR-15, яку міг мати стрілець, може вражати цілі на відстані 182 метри, а Трамп був приблизно на відстані 135 метрів від даху, де був стрілок.

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Варто додати, що Росія в замаху на Трампа вже знайшла нібито "український слід". Так званий "сенатор" від Кримського регіону, член міжнародного комітету Ради федерації Сєргєй Цеков заявив, що нібито влада США має розглянути "версію причетності українських спецслужб до замаху" на 45 американського президента.

Проте у ФБР запевняли, як пише The New York Times, що вони розслідують справу як замах на вбивство та можливий внутрішній теракт.