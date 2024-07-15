Замах на життя кандидата в президенти США відбувся в Пенсильванії. Після стрілянини політика негайно вивели з майданчика охоронці.

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Як відбувалися події у день нападу на Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп у суботній вечір виступав на передвиборчому мітингу, коли озброєний чоловік намагався його застрелити. За даними BBB, події під час замаху розгорталися наступним чином.

17:00 – кандидат у президенти США повинен був почати виступ перед натовпом.

– кандидат у президенти США повинен був почати виступ перед натовпом. 18:03 – Дональд Трамп вийшов на сцену під пісню Лі Грінвуда "Господи, благослови Америку".

– Дональд Трамп вийшов на сцену під пісню Лі Грінвуда "Господи, благослови Америку". 18:11 – буквально через кілька хвилин після його передвиборчої промови у повітрі пролунали гучні постріли.

– буквально через кілька хвилин після його передвиборчої промови у повітрі пролунали гучні постріли. 18:12 – агенти Секретної служби США "налетіли" на колишнього президента, і через мить його забрали зі сцени із закривавленим вухом.

– агенти Секретної служби США "налетіли" на колишнього президента, і через мить його забрали зі сцени із закривавленим вухом. 18:14 – кортеж Трампа покинув захід.

– кортеж Трампа покинув захід. 18:42 – Секретна служба США оприлюднила заяву, у якій йшлося про те, що Трамп перебуває в безпеці; тоді розпочали активне розслідування щодо інциденту.

– Секретна служба США оприлюднила заяву, у якій йшлося про те, що Трамп перебуває в безпеці; тоді розпочали активне розслідування щодо інциденту. 19:03 – у кампанії Трампа запевнили, що він добре себе почуває.

– у кампанії Трампа запевнили, що він добре себе почуває. 19:45 – правоохоронці підтвердили, що підозрюваного у замаху вдалося ліквідувати, з'являється інформація також про першого загиблого, який був учасником мітингу.

– правоохоронці підтвердили, що підозрюваного у замаху вдалося ліквідувати, з'являється інформація також про першого загиблого, який був учасником мітингу. 20:13 – Байден різко засудив напад та заявив, що хоче якомога швидше провести телефонну розмову із Дональдом Трампом.

– Байден різко засудив напад та заявив, що хоче якомога швидше провести телефонну розмову із Дональдом Трампом. 20:42 – Трамп поділився своєю першою розповіддю про те, що сталося, заявивши, що куля пробила йому верхню частину правого вуха.

– Трамп поділився своєю першою розповіддю про те, що сталося, заявивши, що куля пробила йому верхню частину правого вуха. 21:33 – ФБР Піттсбурга, що у штаті Пенсільванія, заявило, що є головним федеральним правоохоронним органом у цьому розслідуванні.

До слова, у мережі опублікували кадри замаху на Трампа. На них видно не лише поранення, а й реакцію суспільства на стрілянину. Повне відео нападу на кандидата у президенти Сполучених Штатів можна переглянути за посиланням.