Замах на життя кандидата в президенти США відбувся в Пенсильванії. Після стрілянини політика негайно вивели з майданчика охоронці.
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Як відбувалися події у день нападу на Трампа
Колишній президент США Дональд Трамп у суботній вечір виступав на передвиборчому мітингу, коли озброєний чоловік намагався його застрелити. За даними BBB, події під час замаху розгорталися наступним чином.
- 17:00 – кандидат у президенти США повинен був почати виступ перед натовпом.
- 18:03 – Дональд Трамп вийшов на сцену під пісню Лі Грінвуда "Господи, благослови Америку".
- 18:11 – буквально через кілька хвилин після його передвиборчої промови у повітрі пролунали гучні постріли.
- 18:12 – агенти Секретної служби США "налетіли" на колишнього президента, і через мить його забрали зі сцени із закривавленим вухом.
- 18:14 – кортеж Трампа покинув захід.
- 18:42 – Секретна служба США оприлюднила заяву, у якій йшлося про те, що Трамп перебуває в безпеці; тоді розпочали активне розслідування щодо інциденту.
- 19:03 – у кампанії Трампа запевнили, що він добре себе почуває.
- 19:45 – правоохоронці підтвердили, що підозрюваного у замаху вдалося ліквідувати, з'являється інформація також про першого загиблого, який був учасником мітингу.
- 20:13 – Байден різко засудив напад та заявив, що хоче якомога швидше провести телефонну розмову із Дональдом Трампом.
- 20:42 – Трамп поділився своєю першою розповіддю про те, що сталося, заявивши, що куля пробила йому верхню частину правого вуха.
- 21:33 – ФБР Піттсбурга, що у штаті Пенсільванія, заявило, що є головним федеральним правоохоронним органом у цьому розслідуванні.
До слова, у мережі опублікували кадри замаху на Трампа. На них видно не лише поранення, а й реакцію суспільства на стрілянину. Повне відео нападу на кандидата у президенти Сполучених Штатів можна переглянути за посиланням.