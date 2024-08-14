Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Мы – Украина" заявил, что с Кинбурнской косы прежде всего захватчики обстреливают Херсонскую и Николаевскую области, – информирует 24 Канал.

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Какое военное значение Кинбурнской косы

Как отметил спикер, среди прочего, с территории оккупированной Кинбурнской косы Россия имеет возможность атаковать суда, которые могут потенциально выйти в Днепро-Бугский лиман.

К сожалению, по состоянию на сейчас она (акватория Днепро-Бугского лимана – 24 Канал) простреливается с Кинбурнской косы,

– отметил представитель ВМС.

По словам Плетенчука, соответствующая акватория является путем к морским портам Николаева. В общем Днепро-Бугский лиман важен как и для Украины, так и для врага.

Кроме того, эту акваторию еще надо обследовать по минной безопасности. Туда после уничтожения россиянами Каховской ГЭС могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов.

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Представитель Военно-морских Сил констатировал, что Силы обороны периодически наносят удары в ответ на атаки оккупантов со стороны Кинбурнской косы.

Обратите внимание! Десант Главного управления разведки Минобороны 9 августа высадился на Кинбурнской косе. Во время операции разведчикам удалось ликвидировать около 30 военных противника. Вскоре в сети показали украинский флаг, который развевается над косой.