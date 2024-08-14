Речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Ми – Україна" заявив, що з Кінбурнської коси насамперед загарбники обстрілюють Херсонщину та Миколаївщину, – інформує 24 Канал.

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Яке воєнне значення Кінбурнської коси

Як зазначив спікер, з-поміж іншого, з території окупованої Кінбурнської коси Росія має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в Дніпро-Бузький лиман.

На жаль, станом на зараз вона (акваторія Дніпро-Бузького лиману – 24 Канал) прострілюється з Кінбурнської коси,

– зауважив представник ВМС.

За словами Плетенчука, відповідна акваторія є шляхом до морських портів Миколаєва. Загалом Дніпро-Бузький лиман важливий як і для України, так і для ворога.

Окрім того, цю акваторію ще треба обстежувати щодо мінної безпеки. Туди після знищення росіянами Каховської ГЕС могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів.

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Речник Військово-морських Сил констатував, що Сили оборони періодично завдають ударів у відповідь на атаки окупантів з боку Кінбурнської коси.

Зверніть увагу! Десант Головного управління розвідки Міноборони 9 серпня висадився на Кінбурнській косі. Під час операції розвідникам вдалось ліквідувати близько 30 військових противника. Згодом у мережі показали український прапор, який майорить над косою.