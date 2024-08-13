Речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері телемаратону заявив, що своїх планів росіяни не полишають. Втім, наразі вони не мають таких спроможностей, передає 24 Канал.

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Чому неможлива висадка десанту на Одещині

Висадка російського десанту наразі неможлива. Такі операції не проводяться самостійно. Вони потребують підтримки сухопутної компоненти.

Сухопутна компонента на нашому напрямку, як ви знаєте, "захлинулася" ще на початку повномасштабного вторгнення, тому наразі таку операцію самостійно вони проводити не можуть,

– зауважив Плетенчук.

Також він додав, що наразі підійти до нашого узбережжя росіяни, фактично, не можуть собі дозволити.

"Вони навіть з бази в Новоросійську вийти не можуть, а підійти до нашого узбережжя – це потрапити під вогонь берегових ракетно-артилерійських військ ВМС. Тому відповідно це будуть величезні, "жирні" цілі", – додав речник ВМС.

Також у Росії значно знизилися десантні спроможності протягом повномасштабного вторгнення. За словами Плетенчука, з 13 великих десантних російських кораблів в строю залишаються 5.