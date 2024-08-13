Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемаратона заявил, что своих планов россияне не оставляют. Впрочем, пока они не имеют таких возможностей, передает 24 Канал.

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Почему невозможна высадка десанта в Одесской области

Высадка российского десанта пока невозможна. Такие операции не проводятся самостоятельно. Они нуждаются в поддержке сухопутной компоненты.

Сухопутная компонента на нашем направлении, как вы знаете, "захлебнулась" еще в начале полномасштабного вторжения, поэтому сейчас такую операцию самостоятельно они проводить не могут,

– отметил Плетенчук.

Также он добавил, что сейчас подойти к нашему побережью россияне, фактически, не могут себе позволить.

"Они даже с базы в Новороссийске выйти не могут, а подойти к нашему побережью – это попасть под огонь береговых ракетно-артиллерийских войск ВМС. Поэтому соответственно это будут огромные, "жирные" цели", – добавил представитель ВМС.

Также у России значительно снизились десантные способности в течение полномасштабного вторжения. По словам Плетенчука, из 13 крупных десантных российских кораблей в строю остаются 5.