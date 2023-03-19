Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. По его словам, украинские военные держат эту территорию под огневым контролем. Но выбить оттуда оккупантов сейчас практически невозможно.

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Были попытки высадки десанта

Как отметил Жданов, сейчас Украина имеет возможность обстреливать российских оккупантов на территории Кинбурнской косы только из артиллерии. ВСУ регулярно наносят такие удары по местам расположения захватчиков.

Освободить эту территорию очень тяжело. Ведь кроме артиллерии туда ничего не достает. Украина держит Кинбурнскую косу под огневым контролем. А после освобождения правобережной части Херсонщины были даже попытки высадки десанта туда, чтобы там закрепиться,

– отметил Жданов.

К сожалению, эти попытки не увенчались успехом. Оккупанты предприняли ряд мер, которые помогли им закрепиться на Кинбурнской косе. В свое время оттуда также запускали иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Однако после точных попаданий со стороны ВСУ они перестали это делать.

Жданов объяснил, реально ли сейчас освободить Кинбурнскую косу: смотрите видео

Россияне обстреливают с территории Кинбурнской косы населенные пункты, расположенные неподалеку. Это и Херсон, и Очаков.

Потери России по состоянию на 19 марта: коротко