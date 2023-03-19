Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал. За його словами, українські військові тримають цю територію під вогневим контролем. Але наразі вибити звідти окупантів практично неможливо.

До теми Навіщо Росії Кінбурнська коса і чи спробує вона форсувати Дніпро: пояснення розвідки Британії

Були спроби висадки десанту

Як зазначив Жданов, наразі Україна має можливість обстрілювати російських окупантів на території Кінбурнської коси лише з артилерії. ЗСУ регулярно завдають такі удари по місцях розташування загарбників.

Звільнити цю територію дуже тяжко. Адже крім артилерії туди нічого не дістає. Україна тримає Кінбурнську косу під вогневим контролем. А після звільнення правобережної частини Херсонщини були навіть спроби висадки десанту туди, щоб там закріпитися,

– зазначив Жданов.

На жаль, ці спроби не увінчалися успіхом. Окупанти здійснили низку заходів, які допомогли їм закріпитися на Кінбурнській косі. Свого часу звідти також запускали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Однак згодом після влучних попадань з боку ЗСУ вони перестали це робити.

Жданов пояснив, чи реально зараз звільнити Кінбурнську косу: дивіться відео

Росіяни обстрілюють з території Кінбурнської коси населені пункти, які розташовані неподалік. Це і Херсон, і Очаків тощо.

Втрати Росії станом на 19 березня: коротко