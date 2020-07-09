Эстонец Роман Трофимов 109 дней прожил в аэропорту филиппинского города Манила. Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, его не выпускали из здания аэропорта. В то же время, попасть домой из-за отмены рейса он тоже не мог. Эстонец фактически повторил судьбу главного персонажа из культового голливудского фильма "Терминал", который тоже застрял в аэропорту.

История эстонца Трофимова

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История началась 20 марта, когда Роман вылетел на Филиппины через Таиланд, но в Маниле его больше не выпускали из аэропорта, потому что там был введен карантин.

Мужчина также не смог вернуться домой в Таллинн, потому что сотрудники иммиграционной службы конфисковали его паспорт и заявили, что теперь он "находится под опекой" AirAsia. Кроме того, его одноразовая виза уже истекла.

Все это время мужчина жил в здании аэропорта. Время от времени получал еду от AirAsia.

Все публичные обращения в Фейсбуке и через СМИ были напрасны. Поэтому ему пришлось остаться в аэропорту на все месяцы карантина.

Сейчас мужчина едет домой. Хотя были некоторые трудности: эстонец отправился в свою страну через Амстердам и перепутал время посадки, поэтому он опоздал на самолет и на следующий смог попасть только 9 июля.

Это интересно! Представители посольства Эстонии в Японии предложили Трофимову вылететь из Манилы в апреле спасательным рейсом, заплатив около 1 500 евро. Ему была предложена консульская ссуда, но он отказался от ссуды, потому что не смог ее погасить, и в результате остался в аэропорту Манилы.

Моя главная цель – выбраться из филиппинского плена – уже достигнута. Теперь я свободный человек,

– написал Трофимов в Фейсбуке, собираясь домой.

Отметим, что мужчине удалось наладить свою жизнь в аэропорту более чем на 3 месяца проживания там. На своей странице в Facebook он разместил видео лайфхаков о том, как переодеться, устроить место для сна и многое другое.

Жизнь Трофимова в аэропорту: видео

История похожа на сюжет известной американской ленты "Терминал". В ней главный герой, которого играет Том Хэнкс, прибывает в Нью-Йорк из вымышленной европейской страны Кракожии. Впрочем, за время его полета в стране происходит переворот: в результате мужчина не может пройти паспортный контроль, его виза аннулирована, дорога домой тоже закрыта. Поэтому он длительное время живет в аэропорту.

К сожалению, кроме истории Трофимова, есть еще ряд случаев, когда людям приходилось даже годами жить в аэропортах. К примеру, иранский беженец Мехран Нассери 18 лет прожил в аэропорту Международного аэропорта имени Шарля де Голля, поскольку у него украли документы.