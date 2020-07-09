Естонець Роман Трофимов 109 днів прожив в аеропорту філіппінського міста Маніла. Через карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу, його не випускали з будівлі аеропорту. Водночас, потрапити додому через скасовані рейси він теж не міг. Естонець фактично повторив долю головного персонажа із культового голлівудського фільму "Термінал", який теж застряг в аеропорті.

Історія естонця Трофимова

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Історія почалася 20 березня, коли Роман полетів на Філіппіни через Таїланд, але у Манілі його вже не випустили з аеропорту бо саме запровадили там карантин. Історію чоловік описував на власній фейсбук-сторінці.

Повернутися додому у Таллінн чоловік також не зміг, бо співробітники імміграційного контролю забрали його паспорт й заявили, що тепер він "перебуває під опікою" авіакомпанії AirAsia. Окрім того, його одноразова віза уже була прострочена.

Увесь цей час чоловік мешкав у будівлі аеропорту. Час від часу отримував їжу від AirAsia.

Всі публічні звернення у фейсбуці та через ЗМІ були марними. Тож йому довелося залишитись жити в аеропорту всі місяці карантину.

Наразі чоловік на своєму шляху додому. Хоча й тут не обійшлося без труднощів: естонець вирушив до своєї країни через Амстердам і переплутав час посадки, тож пропустив літак і на наступний вже зміг потрапити лише 9 липня.

Це цікаво! Представники посольства Естонії в Японії пропонували Трофимову в квітні вилетіти з Маніли рятувальним рейсом, заплативши за це приблизно 1500 євро. Йому запропонували взяти консульський кредит, але він відмовився від кредиту, оскільки не міг його повернути, і в результаті залишився в аеропорту Маніли.

Моя головна мета – вибратися з філіппінського полону – вже досягнута. Я тепер вільна людина,

– написав Трофимов у фейсбуці, рушаючи додому.

Зауважимо, що чоловіку вдалося облаштувати свій побут у аеропорті за понад 3 місяці життя там. На своїй фейсбук-сторінці він публікував відео-лайфхаки про те, як пере одяг, облаштовує місце для сну тощо.

Побут Трофимова в аеропорту: відео

Історія схожа на сюжет відомої американської стрічки "Термінал". У ній головний герой, якого грає Том Генкс, прибуває до Нью-Йорка із вигаданої європейської країни Кракожії. Втім, за час його польоту у країні стається переворот: в результаті чоловік не може пройти паспортний контроль, його віза анульована, дорога додому теж закрита. Відтак, він тривалий час мешкає в аеропорту.

На жаль, окрім історії Трофимова, є ще низка випадків, коли людям доводилося навіть роками жити в аеропортах. Приміром, іранський біженець Мехран Нассері 18 років прожив в аеропорту Міжнародного аеропорту імені Шарля де Голля, оскільки в нього вкрали документи.