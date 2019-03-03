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      Кино, которое уничтожит Трампа: Голливуд снимет фильм на основе признаний Коэна

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      Голливуд хочет снять фильм о Трампе на основе признаний Коэна
      Голливуд хочет снять фильм о Трампе на основе признаний Коэна / Getty images

      Экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн решил исправиться и помочь следователям, Конгрессу США и всему американскому народу вывести на чистую воду своего бывшего клиента и начальника. То, что он рассказал следователям – неизвестно, но вот его выступление в Конгрессе было публичным.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Начал Коэн с того, что глубоко раскаивается. "Мне стыдно за то, что я делал для Трампа в попытке защитить его интересы и помочь ему. Мне стыдно, что я принял участие в сокрытии грязных дел господина Трампа вместо того, чтобы послушаться своей совести. Мне стыдно, поскольку я знаю, кто такой Дональд Трамп. Он – расист, мошенник и лжец".

      Кстати, Коэн рассказал, что Трамп очень плохо отзывался о чернокожих американцах, считая их недоразвитыми и тупыми. По словам юриста, в 2016 году Трамп заранее знал, что сайт WikiLeaks планирует выпустить добытый россиянами компромат на Хиллари Клинтон. Это доказывает, что они были в контакте. В то же самое время Трамп активно вел переговоры с Россией относительно строительства небоскреба в Москве. При этом избирателям он клялся, что никакого бизнеса с РФ у него нет и быть не может!
      – рассказал Яковина.

      Также Коэн рассказал о связях Трампа с порнозвездой и других унизительных делах действующего президента США. Присутствовавшие на заседании конгрессмены-республиканцы постоянно пытались защитить своего президента. Точнее, они изо всех сил атаковали Коэна.

      Видео: запись прямой трансляции с выступления в Конгрессе Майкла Коэна

      Яковина отметил: Коэн еще много раз повторил, что не будет оправдываться, что понимает и заслуживает плохих слов в свой адрес. И это – не менее важно, чем его истории о Трампе. "Дело в том, что человек, можно сказать, публично занимался самоистязанием и самоуничтожением. Я бы сказал, что ему было очень стыдно за прошлое. И он хочет искупить вину. Коэн говорил спокойно, четко и твердо. Было видно, что он не юлит и выливает все, что знает, даже самую ужасную гадость о себе", – отметил журналист.

      майкл коен
      Майкл Коэн почти расплакался под конец заседания // AP Photo / J. Scott Applewhite

      Под конец заседания председатель Элайджа Каммингс сказал, что верит словам Коэна, после чего тот почти разрыдался. Все это выглядело как хэппи-энд сложного психологического триллера о грешнике, который кается, и его злобном начальнике Трампе. Для особо непонятливых, Голливуд скоро снимет фильм. По словам Коэна, киношники уже предложили ему экранизировать его историю. Они даже не против, чтобы он сам выбрал актера, который будет исполнять его роль,
      – подчеркнул Яковина.

      "И вы знаете что? Если такое кино появится еще до выборов 2020 года, оно принесет Трампу огромные проблемы. В этом фильме он явно не будет положительным героем. Впрочем, есть и альтернатива – это досрочная отставка в результате импичмента", – подытожил журналист.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 1 марта 2019 года

       

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      Теги: Новости политики Видеоблоги Кино Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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