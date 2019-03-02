Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома

Старт этому процессу положило выступление его бывшего личного юриста Майкла Коэна в нижней палате Конгресса США. Это выступление оказалось настолько ярким, что для самих американцев затмило даже встречу их президента с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Коэн – это человек, которого в мире американской мафии принято называть fixer. Самый яркий киношный персонаж этого типа – Уинстон Вольф из фильма "Криминальное Чтиво". Это человек, решающий разные щекотливые и неприятные проблемы своего хозяина. Если вам надо успокоить кричащего ребенка или же избавиться от окровавленного тела – он может всё устроить.

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Именно поэтому на такую работу берут людей шустрых, толковых, очень спокойных и максимально верных. В конце концов, не все их поручения будут законными – они должны уметь держать язык за зубами. Коэн и был таким человеком. Он делал для Трампа все, что нужно, не стеснялся грязной работы и помалкивал. Но потом, когда Трамп стал президентом, в их отношениях что-то испортилось.

Сам Коэн говорит, что ему не нравилась поддержка Трампом выступлений неонацистов в 2017 году. Коэн – еврей, понятно, что ему, в отличие от президента, совсем не нравятся зигующие сограждане со свастиками. Потом был саммит Трампа и Путина в Хельсинки, на котором президент США объявил, что российскому диктатору он верит больше, чем своей собственной разведке. Два этих события и общая потеря разума президентом, по словам Коэна, заставили его отказаться от поддежки своего босса.



Майкл Коэн

Я думаю, тут сыграло роль и то, что Трамп бросил Коэна на произвол судьбы, когда фиксером и его работой начали интересоваться следователи. Как бы то ни было, но Коэну пришлось заплатить большую цену за свою работу на Трампа.

Следователи быстро нашли нестыковки в его старых показаниях Конгрессу, а также всякие финансовые махинации. Коэну предложли выбор: либо он идет на сотрудничество со следствием, либо садится в тюрьму на несколько десятилетий. Он выбрал первое. В результате суд ему дал всего три года. Через два месяца, в конце апреля, Коэн садится в тюрьму.

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Но пока это не произошло, он решил исправиться – помочь следователям, Конгрессу США и всему американскому народу вывести на чистую воду своего бывшего клиента и начальника – Дональда Трампа. То, что он рассказал следователям, мы не знаем, но вот его выступление в Конгрессе было публичным.

Начал он с того, что глубоко раскаивается. "Мне стыдно за то, что я делал для Трампа в попытке защитить его интересы и помочь ему. Мне стыдно, что я принял участие в сокрытии грязных дел господина Трампа вместо того, точбы послушаться собственной совести. Мне стыдно, поскольку я знаю, кто такой Дональд Трамп. Он – расист, мошенник и лжец".

Кстати, Коэн рассказал, что Трамп очень плохо отзывался о чернокожих американцах, считая их недоразвитыми тупицами.

По словам юриста, в 2016 году Трамп заранее знал, что сайт WikiLeaks собирается выпустить добытый россиянами компромат на Хиллари Клинтон. Это доказывает, что они были в контакте. В то же самое время Трамп активно вел переговоры с Россией по поводу строительства небоскреба в Москве. При этом избирателям он клялся, что никакого бизнеса с РФ у него нет и быть не может!

Небоскреб – это важно, но порнозвезда может оказаться важнее. Коэн подтвердил, в 2006 году, когда жена нынешнего президента Мелания была беременна, сам он спал со Сторми Дэниелс. Вы скажете "Фу, ну как же так? Это очень плохо!". И будете правы, но не знаете, насколько! Сама Дэниелс потом уже рассказала очень странные вещи. Например, что во время секса Трамп признавался ей, что она напоминает ему старшую дочь – Иванку Трамп. И зачем-то просил отшлепать его по попе свернутым в трубочку журналом. (Не спрашивайте, я не знаю, зачем ему это надо было).



Сторми Дэниелс



Дональд Трамп с Иванкой Трамп

Но это еще не все. Став кандидатом на пост президента, он приказал Коэну заплатить актрисе 130 тысяч долларов, чтобы она молчала. А потом, когда уже стал президентом, вернул своему юристу эти деньги со своего личного счета. Коэн даже показал конгрессменам банковский чек. По американским законам это может квалифицироваться как незаконное финансирование кампании, так как деньги тратились на то, чтобы повлиять на мнение избирателей.

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Рассказывая эту историю, бывший юрист выразил особое сожаление по поводу того, что был вынужден врать Мелании Трамп, когда его клиент развлекался с порноактрисой. По его словам, жена президента – очень хороший человек и не заслуживает такого к себе отношения.



Мелания Трамп

Присутствовавшие на заседании конгрессмены-республиканцы постоянно пытались защитить своего президента. Точнее, они изо всех сил атаковали Коэна. Скажем, напоминали, то он – лгун со справкой, которому нельзя верить! Коэн признался, что работая на Трампа, постоянно врал, делал гадости и угрожал другим людям, а часто вел себя совсем по-свински. "Я понимаю, что мне нет веры, но я не лгун. Я много плохого сделал, но я не плохой человек. Я не могу убрать уже причиненную боль и изменить прошлое, но я могу повлиять на будущее".

Потом он еще много раз повторил, что не будет оправдываться, что понимает и заслуживает плохих слов в свой адрес. И это – не менее важно, чем его истории о Трампе. Дело в том, что человек, можно сказать, публично занимался самоистязанием и самоуничтожением. Я бы сказал, что ему было очень стыдно за былое. И он хочет искупить вину. Коэн говорил спокойно, отчетливо и твердо. Было видно, что он не юлит и вываливает все, что знает, даже самые ужасные гадости о себе.

Через боль признания, через покаяние, Коэн на глазах освобождался от влияния своего бывшего начальника, от страха перед ним, от необходимости помнить миллион всяких лживых историй. В один момент он едва не заплакал. Это было очищение и даже перерождение. Коэн – осужденный безработный. Через два месяца он станет заключенным. Но к концу заседания он выглядел более свободным и уверенным в себе, чем конгрессмены-республиканцы, которые на него нападали.

Он говорил, что лучше других знает, почему они вынуждены защищать лживого, жадного, злобного и мстительного президента. Знает, с каким чувством омерзения и страха они это делают. И посоветовал скорее рвать эту связь, чтобы не оказаться потом, в его, коэновской ситуации. Республиканцы слушали это молча и угрюмо. Им явно не нравился этот разговор. В какой-то момент стало непонятно, где там преступник, а где допрашивающий.

В конце заседания председатель Элайджа Каммингс сказал, что верит словам Коэна, после чего тот почти разрыдался. Все это выглядело как хэппи-энд сложного психологического триллера про кающегося грешника и его злобного начальника Трампа.



Майкл Коэн почти в конце заседания // AP Photo/J. Scott Applewhite

Для особо непонятливых Голливуд скоро снимет фильм. По словам Коэна, киношники уже предложили ему экранизировать его историю. Они даже не против, чтобы он сам выбрал актера, который будет исполнять его роль.

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И вы знаете что? Если такое кино появится еще до выборов 2020 года, оно принесет Трампу огромные проблемы. В этом фильме он явно не будет позитивным героем. Впрочем, есть и альтернатива – это досрочная отставка в результате импичмента.