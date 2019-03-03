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      Кіно, яке знищить Трампа: Голлівуд зніме фільм на основі зізнань Коена

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      Голлівуд хоче зняти фільм про Трампа на основі зізнань Коена
      Голлівуд хоче зняти фільм про Трампа на основі зізнань Коена / Getty images

      Екс-юрист Дональда Трампа Майкл Коен вирішив виправитися і допомогти слідчим, Конгресу США та всьому американському народу вивести на чисту воду свого колишнього клієнта і начальника. Те, що він розповів слідчим – невідомо – але ось його виступ в Конгресі було публічним.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      Почав Коен з того, що глибоко кається. "Мені соромно за те, що я робив для Трампа в спробі захистити його інтереси і допомогти йому. Мені соромно, що я взяв участь в приховуванні брудних справ пана Трампа замість того, щоб послухатися власної совісті. Мені соромно, оскільки я знаю, хто такий Дональд Трамп. Він – расист, шахрай і брехун".

      До речі, Коен розповів, що Трамп дуже погано відгукувався про чорношкірих американців, вважаючи їх недорозвиненими тупими. За словами юриста, в 2016 році Трамп заздалегідь знав, що сайт WikiLeaks планує випустити видобутий росіянами компромат на Хілларі Клінтон. Це доводить, що вони були в контакті. У той же самий час Трамп активно вів переговори з Росією щодо будівництва хмарочоса в Москві. При цьому виборцям він клявся, що ніякого бізнесу з РФ у нього немає і бути не може!
      – розповів Яковина.

      Також Коен розповів про зв'язки Трампа з порнозіркою та інші принизливі справи чинного президента США. Присутні на засіданні конгресмени-республіканці постійно намагалися захистити свого президента. Точніше, вони з усіх сил атакували Коена.

      Відео: запис прямої трансляції з виступу в Конгресі Майкла Коена

      Яковина наголосив: Коен ще багато разів повторив, що не виправдовуватися, що розуміє і заслуговує поганих слів на свою адресу. І це – не менш важливо, ніж його історії про Трампа. "Річ у тім, що людина, можна сказати, публічно займався самокатуванням і самознищенням. Я б сказав, що йому було дуже соромно за минуле. І він хоче спокутувати провину. Коен говорив спокійно, чітко і твердо. Було видно, що він не юлить і виливає все, що знає, навіть найжахливішу гидоту про себе", – зазначив журналіст.

      майкл коен
      Майкл Коен майже розплакався під кінець засідання // AP Photo / J. Scott Applewhite

      Під кінець засідання голова Елайджа Каммінгс сказав, що вірить словам Коена, після чого той майже розридався. Все це виглядало як хеппі-енд складного психологічного трилера про грішника, що кається і його злісного начальника Трампа. Для особливо нетямущих Голлівуд скоро зніме фільм. За словами Коена, кіношники вже запропонували йому екранізувати його історію. Вони навіть не проти, щоб він сам вибрав актора, який буде виконувати його роль,
      – підкреслив Яковина.

      "І ви знаєте що? Якщо таке кіно з'явиться ще до виборів 2020 року, воно принесе Трампу величезні проблеми. У цьому фільмі він явно не буде позитивним героєм. Втім, є і альтернатива – це дострокова відставка в результаті імпічменту", – підсумував журналіст.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 1 березня 2019

       

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      Теги: Новини політики Відеоблоги Новини США Дональд Трамп Кіно
      Джерело: 24 канал
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