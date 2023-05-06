Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия считала ракеты "Кинжал" едва ли не самым современным оружием.
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Огромный успех Воздушных сил
Мусиенко отметил, что сбивание Воздушными силами российской ракеты "Кинжал" – это колоссальный успех. В первую очередь после этого мы увидели, насколько эффективен ЗРК Patriot. Россия называла ракеты "Кинжал" едва ли не самым современным оружием.
Мы просто разрушили мифы о том, что этим оружием нельзя сражаться. Также это выбивает козыри у россиян. Ранее они активно говорили о том, что уничтожат все "Кинжалами", которых у них немного, кстати. Теперь они этого сказать не могут,
– сказал он.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что идет работа по укреплению украинской системы ПВО.
"Горжусь нашими Воздушными силами. Это чрезвычайно мощный результат. Аплодируют в США и не только, видя, насколько это эффективно работает. Украинское небо становится более защищенным", – добавил Мусиенко.
Воздушные силы подтвердили, что сбили "Кинжал": смотрите видео
Воздушные силы сбили "Кинжал": главное
- Оккупанты в ночь на 4 мая атаковали территорию Украины дронами Shahed-131/136. По информации Воздушных Сил, россияне выпустили 24 ударных БпЛА Однако начальник КМВА Сергей Попко заявил, что столицу атаковали, вероятно, и баллистическими ракетами.
- После этого ресурс Defence Express опубликовал расследование, в котором журналисты утверждают, что украинские защитники якобы сбили гиперзвуковую ракету типа "Кинжал".
- В Воздушных Силах долгое время никак не комментировали заявления по применению баллистических ракет россиянами в ночь на 4 мая. Сначала спикер командования Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что не может подтвердить применение гиперзвуковых ракет во время крайней атаки россиян.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук утром 6 мая заявил, что украинская ПВО действительно сбила "не имеющую аналогов" ракету Х-47 "Кинжал" в небе Киевской области. Ракету выпустил МиГ-31К с территории России.