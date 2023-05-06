Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, Россия считала ракеты "Кинжал" едва ли не самым современным оружием.

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Огромный успех Воздушных сил

Мусиенко отметил, что сбивание Воздушными силами российской ракеты "Кинжал" – это колоссальный успех. В первую очередь после этого мы увидели, насколько эффективен ЗРК Patriot. Россия называла ракеты "Кинжал" едва ли не самым современным оружием.

Мы просто разрушили мифы о том, что этим оружием нельзя сражаться. Также это выбивает козыри у россиян. Ранее они активно говорили о том, что уничтожат все "Кинжалами", которых у них немного, кстати. Теперь они этого сказать не могут,

– сказал он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что идет работа по укреплению украинской системы ПВО.

"Горжусь нашими Воздушными силами. Это чрезвычайно мощный результат. Аплодируют в США и не только, видя, насколько это эффективно работает. Украинское небо становится более защищенным", – добавил Мусиенко.

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