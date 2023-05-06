Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія вважала ракети "Кинджал" ледь не найсучаснішою зброєю.

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Величезний успіх Повітряних сил

Мусієнко зазначив, що збиття Повітряними силами російської ракети "Кинджал" – це колосальний успіх. Насамперед після цього ми побачили, наскільки ефективний ЗРК Patriot. Росія називала ракети "Кинджал" ледь не найсучаснішою зброєю.

Ми просто зруйнували міфи про те, що цією зброєю не можна боротися. Також це вибиває козирі у росіян. Раніше вони активно говорили про те, що знищать усе "Кинджалами", яких у них небагато, до речі. Тепер вони цього сказати не можуть,

– сказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що триває робота щодо зміцнення української системи ППО.

"Пишаюсь нашими Повітряними силами. Це надзвичайно потужний результат. Аплодують у США і не тільки, бо бачать, наскільки це ефективно працює. Українське небо стає більш захищеним", – додав Мусієнко.

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