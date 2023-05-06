Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, Росія вважала ракети "Кинджал" ледь не найсучаснішою зброєю.
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Величезний успіх Повітряних сил
Мусієнко зазначив, що збиття Повітряними силами російської ракети "Кинджал" – це колосальний успіх. Насамперед після цього ми побачили, наскільки ефективний ЗРК Patriot. Росія називала ракети "Кинджал" ледь не найсучаснішою зброєю.
Ми просто зруйнували міфи про те, що цією зброєю не можна боротися. Також це вибиває козирі у росіян. Раніше вони активно говорили про те, що знищать усе "Кинджалами", яких у них небагато, до речі. Тепер вони цього сказати не можуть,
– сказав він.
Керівник Центру військово-правових досліджень підкреслив, що триває робота щодо зміцнення української системи ППО.
"Пишаюсь нашими Повітряними силами. Це надзвичайно потужний результат. Аплодують у США і не тільки, бо бачать, наскільки це ефективно працює. Українське небо стає більш захищеним", – додав Мусієнко.
Повітряні сили підтвердили, що збили "Кинджал": дивіться відео
Повітряні сили збили "Кинджал": головне
- Окупанти у ніч проти 4 травня атакували територію України дронами Shahed-131/136. За інформацією Повітряних Сил, росіяни випустили 24 ударних БпЛА, проте начальник КМВА Сергій Попко заявив, що столицю атакували, ймовірно, й балістичними ракетами.
- Після цього ресурс Defence Express опублікував розслідування, у якому журналісти стверджують, що українські захисники буцімто збили гіперзвукову ракету типу "Кинджал".
- У Повітряних Силах довгий час ніяк не коментували заяви щодо застосування балістичних ракет росіянами у ніч проти 4 травня. Спочатку речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що не може підтвердити застосування гіперзвукових ракет під час крайньої атаки росіян.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук вранці 6 травня заявив, що українська ППО справді збила "не имеющую аналогов" ракету Х-47 "Кинджал" у небі Київщини. Ракету випустив МіГ-31К з території Росії.