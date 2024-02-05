В интервью проекту “Поговорим" представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что "Кинжал" может прилететь куда угодно, пишет 24 Канал.
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В Воздушных силах ВСУ рассказали, как летят "Кинжалы"
"Кинжалы", кстати, не такие уж и точные в последнее время. Мы видим, что летят в "молоко", как говорится ("молоко" в военном сленге – это пространство вокруг мишени – 24 Канал),
– заявил Юрий Игнат.
Он объяснил, что "молоко" – это значит, что может прилететь куда угодно. Например, если россияне бьют по какому-то оборонному предприятию, военному объекту или другому объекту критической инфраструктуры, то не значит, что "Кинжал" не попадет в соседний дом.
Что рассказывали Воздушные силы о вражеских "Кинжалах"
- 13 января Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты во время массированной атаки ударили ракетами "Кинжал". Тогда военные отметили, что "не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда.
- Украинская сторона объяснила, что это не означает, что "Кинжалы" не представляют угрозы, а скорее наоборот. Защитники призвали украинцев быть бдительными и не игнорировать тревогу, особенно, если враг применяет "баллистику".
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал тогда, что Россия запустила по Украине шесть аэробаллистических ракет "Кинжал". По меньшей мере 3 из них не достигли своих целей.