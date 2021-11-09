О таком решении Кипра сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях.
Актуально Кто сможет попасть в Бельгию после закрытия границ: перечень
Какие условия въезда на Кипр
Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев,
– написал Кулеба.
Для того, чтобы попасть на территорию Кипра, украинцам необходимо продемонстрировать сертификат о полной вакцинации или негативный результат ПЦР-теста – до и по прибытии.
Министр отметил, что в МИДе продолжают работать с партнерами над тем, чтобы сохранить свободы путешествий для украинцев.
ЕС исключил Украину из "зеленого списка"
Отметим, что 9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" – в этот список входят страны, граждане которых могут безопасно путешествовать ЕС. Этот список просматривают каждые две недели – учитывая эпидемиологическую ситуацию.
Следует прочесть С двумя прививками только в составе группы: Израиль обновил условия въезда для туристов
Что нужно Украине, чтобы вернуться в "зеленый список":
- в стране должно быть не более 75 новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей за последние 14 дней, стабильная ситуация или тенденция к уменьшению количества новых случаев;
- по меньшей мере, проводиться 300 тестов на 100 тысяч жителей;
- должно быть не более 4% положительных результатов среди всех проведенных тестов за последнюю неделю.
Текст публикации Дмитрия Кулебы:
Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии). МИД работает с партнерами ради сохранения свободы путешествий украинцев.