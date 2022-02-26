Италия поддержала отключение России от SWIFT и окажет помощь Украине
26 февраля 2022 , 11:33Читати новину українською
Источник:твитер Владимира Зеленского
Владимир Зеленский заявил, что пообщался с премьером Италии Марио Драги. Политики согласовали, что страна отключит Россию от SWIFT и поможет ВСУ.
Соответствующее сообщение Президент Украины написал в 11:21 26 февраля. Говорилось и о том, что Украина должна стать частью ЕС.
Заметьте Канада также поддерживает отключение России от системы SWIFT, – Трюдо
Италия подтвердила отключение России от SWIFT
Только что (ориентировочно в 11:21 26 февраля – 24 канал) Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи,
– написал Зеленский.
Президент также заверил, что Украина должна стать частью ЕС.