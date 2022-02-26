Италия поддержала отключение России от SWIFT и окажет помощь Украине

26 февраля 2022 , 11:33
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Источник:

твитер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский заявил, что пообщался с премьером Италии Марио Драги. Политики согласовали, что страна отключит Россию от SWIFT и поможет ВСУ.

Соответствующее сообщение Президент Украины написал в 11:21 26 февраля. Говорилось и о том, что Украина должна стать частью ЕС.

Заметьте Канада также поддерживает отключение России от системы SWIFT, – Трюдо

Италия подтвердила отключение России от SWIFT

Только что (ориентировочно в 11:21 26 февраля – 24 канал) Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи,
– написал Зеленский.

Президент также заверил, что Украина должна стать частью ЕС.

Автор: Діана Квасневська